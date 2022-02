Tesoro vende 7,75 miliardi di Btp a 3-7-20 anni, tassi volano

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il Tesoro ha collocato tutti i 7,75 miliardi di Btp a 3,7 e 20 anni ma i tassi segnano un forte rialzo su tutte e tre le scadenze. Nel dettaglio, ha venduto 3 miliardi di Btp a tre anni col rendimento in salita allo 0,69% dallo 0,14% dell'asta di gennaio, 3 miliardi di Btp a sette anni con un rendimento in crescita all'1,52% dallo 0,89% precedente e infine 1,75 miliardi di Btp a 20 anni con un tasso in aumento al 2,3% dall'1,55% dell'asta precedente. (ANSA).