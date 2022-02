Tabloid Gb preoccupati per la regina dopo Carlo positivo

(ANSA) - LONDRA, 11 FEB - I tabloid britannici cavalcano le preoccupazioni attorno alla regina Elisabetta dopo il recente contatto col principe Carlo, risultato ieri positivo al coronavirus. Sottolineano come le fonti ufficiose di Palazzo si siano limitate a dire che la sovrana non manifesta sintomi ma la famiglia reale non ha rivelato se sia anch'essa positiva o meno, trincerandosi dietro la solita barriera di privacy, rafforzata negli ultimi mesi col lungo periodo di riposo consigliato dai medici alla sovrana 95enne.

Da più fonti è stato detto che Elisabetta ha visto il figlio ed erede al trono l'8 febbraio. Secondo il Mirror la sovrana viene tenuta sotto controllo e, come è previsto, viene sottoposta a test per il Covid, il cui esito però non è noto.

(ANSA).