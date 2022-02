Onu, rilasciati i due giornalisti in mano ai talebani

(ANSA) - GINEVRA, 11 FEB - I due giornalisti arrestati dai talebani in Afghanistan durante una loro missione per conto dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati sono stati rilasciati. Lo ha reso noto la stessa Unhcr in una nota: "Siamo sollevati nel confermare il rilascio a Kabul dei due giornalisti incaricati dall'Unhcr e dei cittadini afgani che lavorano con loro". (ANSA).