Mosca, 'incontro formato Normandia concluso senza risultati'

(ANSA) - MOSCA, 11 FEB - Il Cremlino afferma che non c'è stato "alcun risultato" in seguito all'incontro di ieri a Berlino dei rappresentanti dei Paesi del Quartetto di Normandia (Russia, Ucraina, Francia, Germania) per cercare una soluzione pacifica al conflitto nel Donbass, nel sud-est ucraino. "Siamo stati tutti testimoni di come ieri la riunione dei consiglieri politici del Quartetto di Normandia si sia conclusa senza alcun risultato", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

"Non abbiamo potuto concordare un documento comune", ha detto da parte sua il rappresentante ucraino, Andriy Yermak.

"Continueremo a lavorare", ha affermato inoltre Yermak aggiungendo che "tutti sono determinati a raggiungere un risultato" e "tutti hanno espresso assoluta fedeltà al cessate il fuoco, indipendentemente da qualsiasi condizione".

Secondo la Germania il prossimo incontro del Quartetto di Normandia dovrebbe svolgersi a marzo. (ANSA).