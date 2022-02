Margherita Buy e Orlando con Amalric per nuovo film di Moretti

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Per il nuovo film, Il Sol dell'Avvenire, Nanni Moretti torna a girare a Cinecittà dove più di 40 anni fa girò Sogni d'oro e più di recente Habemus Papam, come racconta lui stesso in un'intervista a 'Italian Cinema' rilanciata da Cinecittà News. Protagonista del nuovo film di Moretti è l'attore e regista francese Mathieu Amalric, che recita accanto a un cast guidato da Margherita Buy e Silvio Orlando, con Barbora Bobulova, lo stesso Nanni, Elena Lietti, Jerzy Stuhr, Laura Nardi, Beniamino Marcone, Rosario Lisma, Flavio Furno, Francesco Brandi. La sceneggiatura vede affiancare Nanni dalle collaboratrici di sempre Valia Santella, Federica Pontremoli e Francesca Marciano.

Il film è ambientato a Roma negli anni '50 e fino ai '70 nell'ambiente del circo e parla anche di cinema. Prodotto dalla Sacher Film e da Fandango, con Rai Cinema sarà distribuito da 01. "Il sol dell'avvenire - spiega il produttore Fandango Domenico Procacci - è il quarto film di Nanni Moretti che Fandango produce, insieme a Sacher Film".

Nell'intervista citata, Moretti interviene anche sul tema delle piattaforme: "Quando lessi che Scorsese stava girando un film per Netflix rimasi molto stupito. Vedere un film al cinema sapendo già che dopo venti giorni sarà distribuito nelle piattaforme mi fa molta impressione. Per me la sala è insostituibile, e parlo non solo da regista e produttore ma anche da spettatore. Se faccio un film, lo faccio per i cinema.

Per quanto riguarda le serie, non lo escludo in linea di principio, l'importante è che non mi rompano le scatole su nessuna fase della lavorazione: sceneggiatura, riprese, montaggio. Ma a giudicare dai racconti lagnosi che mi fanno amici registi, sceneggiatori e produttori, sembra che queste piattaforme siano molto invasive e prepotenti, con regolette anche ridicole". (ANSA).