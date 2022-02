A due donne il Premio Wolf per la Chimica

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Dopo 15 anni due donne vincono il premio Wolf per la Chimica 2022: sono le americane Carolyn Bertozzi, dell'università di Stanford e socia straniera dell'Accademia dei Lincei, e Bonnie Bassler, dell'università di Princeton, che condividono il premio con Benjamin Cravatt, dello Scripps Research in California. L'ultima donna a vincere lo stesso premio era stata Ada Yonath nel 2006-2007. I tre ricercatori sono stati premiati per gli importanti contributi nella comprensione dei meccanismi di comunicazione cellulare.

