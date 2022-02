Pechino: Sofia Goggia salta Super G, punta sulla libera

(ANSA) - PECHINO, 10 FEB - Sofia Goggia non prenderà parte al Super G dei Giochi di Pechino 2022 in programma domani a Yanqing, in base a quanto confermato dalla Federazione.

La sua partecipazione era solo un'ipotesi, mentre resta fermo il proposito di essere presente alla gara della discesa libera di martedì 15 febbraio. Oggi la Goggia ha avuto una sessione di allenamenti. (ANSA).