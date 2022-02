Ludwig: Furlan chiese perdono a Papa Francesco

(ANSA) - VERONA, 10 FEB - Ha chiesto perdono al Papa, a più di 30 anni dai delitti di preti e omosessuali per cui è stato condannato, Marco Furlan, uno dei due componenti del gruppo Ludwig, che seminò la morte - 15 omicidi - tra il 1977 e il 1984. L'incontro con Papa Bergoglio, che "sapeva chi aveva di fronte", e la richiesta di perdono, scrive l'Arena di Verona, è avvenuto il 13 dicembre 2018, nell'Aula Clementina, quando il Pontefice ricevette una delegazione di 'Telepace', guidata da don Guido Todeschini, consigliere spirituale di Furlan. E' stato lui a raccontare i momenti toccanti di quel giorno. "Il Papa - ricorda il sacerdote - sapeva chi aveva di fronte e che era accusato di aver ucciso, oltre agli altri, anche tre religiosi (padre Gabriele Pigato e padre Giuseppe Lovato, monte Berico Vicenza nel 1982; don Armando Bison, Trento, nel 1983 -ndr). Io ero vicino a lui e non riuscivo nemmeno a parlare. Furlan si è avvicinato, Papa Francesco lo ha guardato con amore e con un sorriso, gli ha messo le mani sulla testa e Marco piangeva, era in lacrime". (ANSA).