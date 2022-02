Libia: l'Onu continua a sostenere Dbeibah come premier

(ANSA) - NEW YORK, 10 FEB - L'Onu continua a sostenere Abdelhamid Dbeibah come premier della Libia. Lo ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro Stephane Dujarric dopo che il parlamento di Tobruk ha nominato l'ex ministro degli Interni Fathi Bashagha a capo del governo. Alla domanda se le Nazioni Unite continuino a riconoscere Dbeibah come primo ministro ad interim, il portavoce ha risposto: "Sì". (ANSA).