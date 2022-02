Leader Baltici, ok rafforzamento Nato a est, fare di più

(ANSA) - BERLINO, 10 FEB - "Giustamente la Nato ha rafforzato la sponda est", "bisogna fare ancora di più". Lo hanno detto la premier dell'Estonia Kaja Kallas e il premier lituano Gitanas Nauseda, in conferenza stampa a Berlino con il cancelliere Olaf Scholz. "La Russia cerca di riportarci in un tempo in cui c'erano le sfere di influenza, e questo era il principio dominate", ha detto Kallas, che ha denunciato "i pericoli sono in aumento". Ci aspettiamo chiari passi" dalla Russia, "la de-escalation è d'obbligo adesso", ha detto Scholz. (ANSA).