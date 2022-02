Giorno ricordo:Fico, permettere di rinnovare memoria vittime

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Il Giorno del Ricordo permette all'intera comunità di conservare e rinnovare la memoria di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo Dopoguerra e della vicenda del confine orientale. Quegli avvenimenti rappresentano una pagina molto dolorosa della nostra storia e il tentativo, perpetrato nel tempo, di coprirne le dinamiche e i contorni storici è stata una operazione inaccettabile. Così come inaccettabili sono le tesi negazioniste: in nessun caso possono infatti ritenersi ammissibili motivazioni o compromessi ideologici volti a legittimare la violazione della dignità dell'uomo o a ridimensionare le gravi responsabilità storiche che hanno portato ad eventi così drammatici". Lo afferma il presidente della Camera nel giorno del ricordo.

EMBED START Image {id: "editor_0"} Italian president of the chamber of deputies Roberto Fico attends for the State Funeral of late president of the European Parliament David Sassoli,at the Basilica of Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Rome, Italy, 14 January 2022.ANSA/GIUSEPPE LAMI EMBED END Image {id: "editor_0"} (ANSA).