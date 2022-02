Gb: il principe Carlo positivo al Covid

(ANSA) - LONDRA, 10 FEB - Il principe Carlo è risultato positivo al coronavirus e si trova ora in isolamento. Lo ha annunciato Clarence House.

In un messaggio pubblicato sull'account Twitter dell'erede al trono si legge: "Sua altezza reale è profondamente dispiaciuto di non poter partecipare agli eventi di oggi a Winchester e cercherà di riprogrammare la sua visita il prima possibile''. È la seconda volta che il principe, 73 anni di età, si ammala di Covid, dopo aver contratto il virus nel 2020 in forma non grave.

(ANSA).