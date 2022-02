Ue a Mosca, 'pronti a dialogo su sicurezza, anche all'Osce'

(ANSA) - BRUXELLES, 09 FEB - "L'Unione Europea, insieme ai partner della Nato, è pronta a continuare il dialogo con la Russia sui modi per rafforzare la sicurezza di tutti" e ritiene che "l'Osce sia il forum appropriato per affrontare le preoccupazioni di sicurezza di tutte le parti interessate, in complementarità con altri formati esistenti, compreso il Consiglio Nato-Russia". Lo sostiene una lettera preparata dal servizio diplomatico europeo, a nome di tutti i Paesi membri, vista dall'ANSA. Il documento dà seguito alla recente richiesta di chiarimenti di Mosca, che pretendeva però risposte "dai singoli stati". (ANSA).