Tajani, Iv? Con Rosatellum unico centro è nel centrodestra

(ANSA) - BRUXELLES, 09 FEB - Un centro con Italia Viva? "Non esiste la possibilità, con il sistema elettorale attuale, di dar vita a un centro diverso dal centrodestra. Il centro del centrodestra occupa uno spazio politico che è quello dell'area moderata che fa riferimento alla famiglia del Partito popolare europeo. In questo momento Italia Viva fa parte dell'altra metà della mela, è un partito del centrosinistra. Se vorrà cambiare posizione, ne parleremo". Lo sottolinea in un punto stampa l'eurodeputato del Ppe e coordinatore nazione di Fi, Antonio Tajani.

L'inchiesta su Open "non influisce sui giudici politici. Noi siamo garantisti, finche' non ci sarà una sentenza che passerà in giudicato per quanto mi riguarda l'onorevole Renzi e le altre persone del suo partito coinvolte in questa inchiesta sono cittadini innocenti", spiega Tajani. (ANSA).