Pechino: la tedesca Duerr guida lo speciale, Brignone 20/a

(ANSA) - YANQING, 09 FEB - La tedesca Lena Duerr guida la classifica dello slalom speciale di Pechino 2022 dopo la prima manche con il tempo di 52''17 e un vantaggio di 3 centesimi sulla svizzera Michelle Gisin e di 12 sulla svedese Sara Hector, fresca vincitrice dello slalom gigante sull'italiana Federica Brignone. Ancora out l'americana Mikaela Shiffrin, che era la grande favorita di specialità, uscita di pista all'inizio del tracciato con una gara quasi fotocopia del gigante.

L'atleta valdostana, invece, è ventesima staccata di oltre 2'' dal vertice, in una specialità che non è la sua e a cui voleva comunque partecipare in vista della combinata. Tra le altre azzurre, invece, Anita Gulli è 32/ma e Lara Della Mea 35/ma. (ANSA).