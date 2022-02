Open: Renzi, finalmente processo in aule e non su media

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Nella giornata di oggi è stata fissata l'udienza preliminare per il processo Open che si terrà il giorno 4 aprile.Si tratta di un atto scontato e ampiamente atteso che arriva ad anni di distanza dai sequestri del novembre 2019 poi giudicati illegittimi dalla Corte di Cassazione.

Finalmente inizia il processo nelle aule e non solo sui media. E i cittadini potranno adesso rendersi conto di quanto sia fragile la contestazione dell'accusa e di quanto siano scandalosi i metodi utilizzati dalla procura di Firenze". Così il leader Iv Matteo Renzi in una nota. (ANSA).