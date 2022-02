Giorno ricordo: domani al Senato cerimonia con Mattarella

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Si terrà domani alle 16 al Senato la cerimonia ufficiale per la celebrazione del Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe. La commemorazione sarà aperta dal discorso del presidente del Senato, Elisabetta Casellati a cui seguirà quello del presidente della Camera, Roberto Fico. Chiuderà la celebrazione l'intervento del premier Mario Draghi. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il vicepresidente della Corte costituzionale, Daria de Pretis, il ministro degli Esteri, Luigi di Maio e il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi.

La cerimonia, realizzata in collaborazione con Rai Parlamento, sarà condotta dalla giornalista Maria Antonietta Spadorcia e trasmessa in diretta su Rai 2. I momenti musicali saranno affidati alla viola del maestro Francesco Squarcia mentre l'attrice Isabel Russinova leggerà due brani.

Nell'emiciclo interverranno anche il presidente di Federesuli, Giuseppe De Vergottini e il vicepresidente vicario dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Donatella Schürzel.

Durante la cerimonia verranno premiate le quattro scuole vincitrici del concorso nazionale "10 febbraio 'Per amor di patria'".

Per accedere al Senato è necessario esibire il green pass rafforzato e un tampone, anche rapido, effettuato nelle ultime 48 ore. Le richieste di accredito dovranno essere inviate dai giornalisti all'indirizzo accrediti.stampa@senato.it. Le richieste di fotografi e operatori radio-tv devono contenere i dati anagrafici completi e gli estremi del documento d'identità.

Per i giornalisti non iscritti all'Associazione stampa parlamentare, è necessario indicare il numero di tesserino dell'Ordine dei giornalisti. Entrata dall'ingresso di via degli Staderari 4. (ANSA).