Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,75%)

(ANSA) - TOKYO, 09 FEB - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in positivo, in scia alla accelerazione degli indici azionari statunitensi e in attesa della trimestrale della casa auto, leader di mercato, Toyota, così come i dati sull'inflazione Usa.

L'indice di riferimento Nikkei segna un aumento dello 0,75%, a quota 27.488,61, aggiungendo oltre 200 punti. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a un livello di 115,50, e a 131,90 sull'euro. (ANSA).