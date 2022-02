Azione:Calenda,nostro progetto non è fare ago della bilancia

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Abbiamo fatto una federazione con più Europa. Ora faremo un congresso di due giorni dove parleranno una serie di segretari di altri partiti. Io non sono di centro, il centro in Italia ha una connotazione ben precisa, il nostro progetto non si ritrova nel moderatismo né nell'esigenza di fare l'ago della bilancia che rappresenta una mortificazione politica, non è quello che vogliamo fare. Lo afferma Carlo Calenda, leader di Azione a Forrest su radio1 "Si parla con tutti - prosegue - però una cosa è parlare altra è fare un partito insieme. Sono due cose ben diverse".

(ANSA).