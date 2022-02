Attentati Parigi: Salah alla sbarra, non ho ucciso nessuno

(ANSA) - PARIGI, 09 FEB - "Tengo a dire oggi che non ho ucciso né ferito nessuno, neppure un graffio": lo ha detto Salah Abdeslam, l'unico superstite dei commando jihadisti che hanno fatto strage a Parigi nella notte del 13 novembre 2015, interrogato al maxi processo.

Salah ha detto in aula che gli attentati in nome dell'Isis sono stati "operazioni militari". Interrogato dal presidente del tribunale sulle motivazioni del suo coinvolgimento, l'imputato ha affermato di essere stato "scioccato" dai video dei raid aerei condotti in Siria dalla coalizione internazionale. (ANSA).