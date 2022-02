Anche Senato si adegua,dal 15/2 super green pass per over 50

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Dopo la Camera anche il Senato si adegua alla normativa che impone l'obbligo di green pass rafforzato per l'accesso. Si dovrà esibirlo per entrare nelle sedi del Senato dal 15 febbraio. Così ha deciso il Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, come si apprende da fonti parlamentari. Da martedì prossimo, quindi, gli ultracinquantenni dovranno esibire il super green pass (ottenuto con la vaccinazione o se guariti) all'ingresso. (ANSA).