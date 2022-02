L'utile di Banco Bpm balza a 569 milioni, la metà ai soci

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Banco Bpm ha chiuso l'esercizio 2021 con un utile di 569 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 21 milioni del 2020 e del 10% superiore alla guidance offerta al mercato. Ai soci, si legge in una nota, verrà proposta una cedola di 19 centesimi per azione, pari a un monte dividendi di 287,9 milioni di euro, con un pay-out del 50%, superiore agli obiettivi del piano strategico, e un dividend yield del 6,8%. L''utile netto su base 'adjusted' è più che raddoppiato a 710 milioni, dai 330 del 2020, e rappresenta il risultato migliore dalla nascita del gruppo.

"Nel corso del 2021, nonostante il difficile quadro macroeconomico tuttora impattato dalla crisi sanitaria Covid-19, lo sforzo commerciale ed organizzativo del Gruppo ha consentito di registrare performance significative che hanno portato i risultati a livelli superiori a quelli pre-pandemici e consentono di mantenere una piena fiducia nel raggiungimento dei target previsti dal piano strategico", spiega Banco Bpm.

Nel 2021 i proventi operativi sono cresciuti a 4.511 milioni (+8,6% sul 2020), il risultato della gestione operativa del 15,9% a 1.995 milioni mentre il rapporto tra costi e ricavi è sceso dal 58,5 al 55,8%. Le rettifiche su crediti sono ammontate a 887 milioni di euro, in calo rispetto agli 1,34 miliardi del 2020.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, gli npl complessivi sono scesi da 8,6 a 6,4 miliardi (-25,7%), con un calo dell'npe ratio lordo dal 7,5% al 5,6%. Tale indicatore scenderà al 4,8% nel 2022 grazie grazie ad un'ulteriore attività di derisking su crediti per 1 miliardo di euro. Si conferma "molto solida" la posizione patrimoniale, con un Cet1 fully phased al 13,4%.

Dal punto di vista commerciale gli impieghi netti in bonis 'core' (rappresentati da mutui, finanziamenti, conti correnti e prestiti personali) sono saliti dell'1,1% a 99,5 miliardi, In crescita anche la raccolta diretta core, +5,1% a 105 miliardi, e quella gestita, salita del 9,6% a 65,3 miliardi. (ANSA).