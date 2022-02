Leonardo, nessun partner per business automazione a Genova

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Leonardo "ha deciso di interrompere il processo di selezione del partner per il business di automazione, non potendo oggi individuare un soggetto in grado di assicurare un solido sviluppo futuro al polo genovese". La società "sta conseguentemente lanciando un approfondito percorso di analisi per definire i necessari interventi sull'organizzazione, la governance e i processi, nell'ottica di affrontare al meglio lo scenario competitivo del business automazione con una struttura di costi snella e la forte agilità operativa necessaria per il recupero della redditività ad oggi non soddisfacente".

"I numerosi soggetti, che hanno presentato un'offerta -non hanno garantito soddisfacimento alle imprescindibili condizioni e requisiti fissati da Leonardo per il futuro del business di automazione in termini di un progetto di lungo periodo e investimenti adeguati per la giusta valorizzazione delle tecnologie e delle competenze di automazione", spiega la società, che - ricordando le iniziative sul territorio (come "la sua iniziativa strategica più significativa di lungo periodo: la realizzazione del più avanzato centro di competenza dedicato a supercalcolo, intelligenza artificiale e cloud") sottolinea che Genova "continua a rappresentare per Leonardo un'area di riferimento per lo sviluppo delle proprie attività industriali e di business", con una "assunzione di grande responsabilità di Leonardo nell'interesse delle persone e della città anche per le generazioni future". (ANSA).