Di Maio, 'lavoriamo per evitare rischio escalation militare'

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "La crisi ucraina è al centro dell'agenda europea e internazionale del Governo. Lavoriamo per evitare il rischio preoccupante di una escalation militare. Essa si aggiungerebbe alle conseguenze già pesanti - in termini umanitari, geopolitici ed economici - di un conflitto aperto ormai da quasi un decennio ai confini dell'Europa, a soli duemila chilometri da Trieste. Un conflitto che dal 2014 a oggi ha già causato 15mila vittime tra militari, combattenti e civili; un milione e mezzo di rifugiati interni all'Ucraina, e 500mila in Russia". Lo ha detto il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, alle commissioni congiunte Esteri e Difesa. (ANSA).