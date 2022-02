C.destra: Meloni, serve patto anti-inciucio stavolta firmato

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Anche con il proporzionale chiederò che ci sia una dichiarazione dei partiti in cui dicano con chi allearsi: serve un patto anti-inciucio stavolta firmato". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni su LaStampa.it.

"La politica non è aritmetica, il contenitore non conta.

Servono le idee. Se i poli sono forti non serve un centro mobile per rafforzarli. Credo e lavoro per il bipolarismo", aggiunge.

(ANSA).