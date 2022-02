Bollette:Bernini (Fi),intervenire subito per scongiurare tsunami

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Il contesto economico internazionale è cambiato in peggio a causa dell'inflazione in costante salita, e la tensione sui Btp decennali potrebbe costarci 17 miliardi in più di interessi nei prossimi tre anni. Sono tutti elementi che invitano alla prudenza sui conti pubblici, e nessuno può negare le difficoltà nel reperire nuove risorse per arginare il caro bollette, ma i danni all'economia sarebbero sicuramente più gravi senza alcun intervento. I temporeggiamenti del governo sono durati anche troppo di fronte ai ripetuti sos delle categorie e alle troppe imprese che hanno dovuto bloccare la produzione". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

"Il tempo è scaduto, servono almeno cinque miliardi subito.

E c'è un altro fronte che non va trascurato: sono infatti oltre 700 mila le imprese a rischio insolvenza a causa della mancata proroga delle moratorie sui prestiti bancari. Anche qui, bisogna assolutamente scongiurare uno tsunami", conclude. (ANSA).