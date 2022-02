Auto: Acea, mercato +7,9% nel 2022 ma Ue acceleri su chip

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - L'Acea, Associazione europea dei costruttori di automobili, prevede che le immatricolazioni nell'Ue torneranno a crescere quest'anno, aumentando del 7,9% per raggiungere 10,5 milioni di unità, grazie anche a una stabilizzazione delle forniture di chip entro il 2022. Tuttavia, le vendite rimarrebbero comunque inferiori di quasi il 20% ai livelli pre-crisi del 2019. Alla luce dell'European Chips Act, l'Acea esorta l'Ue a ridurre la sua dipendenza dai fornitori esteri per evitare danni alle industrie europee in futuro.

L'associazione inoltre lancia l'allarme per il ritardo sulle infrastrutture per le auto elettriche: "Se la situazione delle infrastrutture per l'elettrico non viene affrontata con urgenza introducendo obiettivi ambiziosi per tutti gli Stati membri dell'Ue, incontreremo molto presto un ostacolo" (ANSA).