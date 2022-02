Pechino:Brignone 3/a dopo prima manche gigante, out Shiffrin

(ANSA) - YANQING, 07 FEB - Alla fine della prima manche del gigante femminile di Pechino 2022, Federica Brignone è terza, a 0,42 secondi dalla fortissima svedese Sara Hector, che guida la classifica, e a 0,30 dalla seconda, l'austriaca Katharina Truppe.

L'americana Mikaela Shiffrin, campionessa olimpica in carica nello slalom gigante e alla vigilia tra le favorite per la vittoria anche a Pechino, è stata eliminata per un errore commesso dopo poche porte.

"Mi sono tolta un peso", ha detto la sciatrice azzurra a Rai Sport dopo la prova, aggiungendo che, per la tipologia di neve e pista, "bisognava essere molto puliti nella sciata. "Sono orgogliosa di quello che ho fatto. Ora aspettiamo la seconda manche", il cui inizio è fissato alle 14:30 (le 7:30 in Italia).

Quanto alle altre azzurre, Elena Curtoni è 23/esima, staccata di 2'' 94, mentre Marta Bassino è caduta. (ANSA).