Papa a Che tempo che fa su Rai3 a 6,7 mln spettatori 25.4%

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Le parole di #PapaFrancesco a Che tempo che fa sono state ascoltate da 6,7 milioni di telespettatori e dal 25.41% share, con un picco di 8,7 milioni e del 32.3%. Sui social oltre 672 mila interazioni. L'annuncio è sul profilo Twitter ufficiale della trasmissione in onda su Rai3 che ringrazia gli ascoltatori "per l'attenzione con cui avete seguito questo incontro, che non dimenticheremo". (ANSA).