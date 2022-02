Incassi, resta in vetta La fiera delle illusioni

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - In un week end ricco di musica dal festival di Sanremo ma avaro di incassi al box office restano in vetta i tre film della scorsa settimana. Salda al primo posto La fiera delle illusioni: Nightmare Alley, cupissima fiaba moderna ambientata in un circo degli anni '40, di Guillermo Del Toro con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe. L'incasso, in calo del 37%, è di 397 mila euro per un totale di 1 milione 191 mila in 15 giorni.

Seconda posizione per Il lupo e il leone di Gilles De Maistre, ispirata a una storia vera ambientata in un'isola remota del Canada, che guadagna 359 mila euro raggiungendo 1 milione 637 mila euro in 3 settimane.

Stabile in terza piazza Spider-Man: No Way Home: il film della Warner Bros mette via altri 253 mila euro per un totale di quasi 24 milioni nelle 8 settimane dall'arrivo. (ANSA).