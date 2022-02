Costa Rica: primi risultati presidenziali, c'è ballottaggio

(ANSA) - SAN JOSÉ, 06 FEB - I primi risultati ufficiali diffusi dal Tribunale supremo elettorale (Tse) riguardanti le elezioni presidenziali svoltesi ieri in Costa Rica mostrano la pressoché certa necessità di un ballottaggio per la definizione del candidato che succederà all'uscente Carlos Alvarado.

In base allo scrutinio delle schede del 29,4% dei seggi, appare in testa fra i 25 candidati in lizza l'ex presidente della repubblica José María Figueres (1994-1998) del partito Liberación Nacional, con il 28,32%, seguito da tre altri candidati: Fabricio Alvarado del partito Nueva República (16,70%), Rodrigo Chaves del partito Progreso Social Democrático (16,42%) e Lineth Saborío del partito Unidad Social Cristiana (13,80%).

L'affluenza alle urne, considerata abbastanza bassa dagli analisti, è stata del 57,68%. (ANSA).