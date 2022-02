Sanremo: Fuortes, squadra che vince non si cambia

(ANSA) - SANREMO, 06 FEB - "Squadra che vince non si tocca".

Lo afferma l'ad della Rai Carlo Fuortes, rispondendo a una domanda in conferenza stampa sul futuro del festival e di un possibile Ama quater, "Sarebbe pazzesco non partire da qui, è ovvio con questo successo - ha aggiunto l'amministratore delegato -. Ma dobbiamo parlarci e il primo a volerlo deve essere Amadeus.

Per ora non c'è niente di definito". (ANSA).