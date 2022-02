Xi Jinping a pranzo con capi di Stato, riparte diplomazia

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "La pandemia di Covid-19 è ancora in corso, mentre continuano a emergere questioni globali, tra cui il cambiamento climatico e il terrorismo. La comunità internazionale dovrebbe essere più unita": lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping ad un banchetto organizzato per i capi di Stato e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali che assistono alle Olimpiadi invernali, parte di una vera e propria offensiva diplomatica partita a margine dei Giochi dopo quasi due anni senza incontri faccia a faccia a causa della pandemia.

Decine di dignitari, molti provenienti da nazioni autocratiche amiche di Pechino, sono stati ricevuti nella grande Sala del Popolo - riferiscono i media statali - e intrattenuti durante il pasto con spettacoli musicali e una mostra di artigianato tradizionale.

La maratona diplomatica di Xi a latere dei Giochi è entrata nel vivo già ieri sera con una cena con il presidente russo Vladimir Putin, dopo un incontro servito a rinsaldare l'alleanza Russia-Cina in chiave anti Nato. Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi hanno presenziato decine di ospiti stranieri.

Questa mattina, prima del banchetto, Xi Jinping ha avuto colloqui con i leader di Egitto, Turkmenistan, Serbia e Kazakhstan.

"Auguro a tutti gli atleti olimpici ottime prestazioni con la forza della tigre - ha detto il presidente cinese al banchetto riferendosi all'Anno della Tigre appena iniziato -. Sono fiducioso che con gli sforzi congiunti di tutti noi, Pechino 2022 passerà sicuramente alla storia come una agile, sicura e splendida Olimpiade". (ANSA).