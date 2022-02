Ucraina: arrivate in Polonia prime truppe di rinforzo Usa

(ANSA) - VARSAVIA, 05 FEB - Il trasferimento delle truppe di rinforzo statunitensi in Polonia, inviate per rassicurare gli alleati preoccupati per le tensioni russo-ucraine, "è iniziato": ha detto un portavoce dell'esercito polacco. "I primi soldati sono arrivati ;;all'aeroporto di Jesionka" (sud-est), ha detto il maggiore Przemyslaw Lipczynski, aggiungendo che il grosso di un contingente americano di 1.700 soldati dovrebbe arrivare "presto". (ANSA).