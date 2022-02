Capo dei soccorsi, 'Ryan è vivo, lo tireremo fuori oggi'

(ANSA) - RABAT, 05 FEB - "Ryan è vivo, lo tireremo fuori oggi". L'annuncio arriva dal direttore delle operazioni di soccorso, l'ingegnere Mourad Al Jazouli. Sono passate da poco le 17.30 e tutto è pronto per il finale di questa corsa ad ostacoli e contro il tempo per salvare il piccolo, caduto in un pozzo martedì scorso. (ANSA).