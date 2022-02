Sparatoria a Milano, arrestato rapper Kappa_24K

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 32enne rapper milanese Kappa_24K, per detenzione e porto sulla pubblica via di arma comune da sparo ed esplosione in aria di più colpi d'arma da fuoco in luogo pubblico affollato. In una sparatoria dell'8 gennaio, in piazza Monte Falterona, era rimasto ferito un egiziano di 26 anni.

La sparatoria era accaduta nell'ambito dello scontro tra due gruppi rivali degenerato, secondo gli investigatori, per la ripartizione delle commissioni discografiche tra gruppi rap.

