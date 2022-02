Putin,pronto contratto per 10 mld metri cubi di gas a Cina

(ANSA) - MOSCA, 04 FEB - "Le nostre compagnie petrolifere hanno preparato delle nuove soluzioni molto buone per le forniture di idrocarburi verso la Repubblica popolare cinese, e anche nell'industria del gas è stato fatto un passo in avanti: mi riferisco al nuovo contratto per la fornitura di gas in Cina dall'estremo oriente russo di dieci miliardi di metri cubi". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, durante i colloqui a Pechino con il presidente cinese Xi Jinping, secondo quanto riporta Ria Novosti. (ANSA).