Mattarella:Bernini, sessione parlamentare? Partiamo da giustizia

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "La proposta di una sessione parlamentare per impegnare le Camere sugli indirizzi del discorso del presidente Mattarella può essere utile se l'intento è quello di accelerare la soluzione delle questioni cruciali per il futuro del Paese che determinarono un anno fa la nascita del governo Draghi. Il Parlamento da ora a giugno ha già una fitta agenda di impegni, a partire dai decreti anti Covid e dall'emergenza per il caro bollette, ma Forza Italia è disponibile a qualsiasi confronto che possa rendere più coesa l'azione di governo. Tenendo conto che il passaggio più lungo e articolato del discorso ha riguardato l'urgenza di riformare la giustizia, partiamo allora da questo punto cruciale, perché si è già perso anche troppo tempo". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

