M5s: Appendino, spero non si arrivi a momenti traumatici

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - "C'è un dibattito in corso e come sempre spero non si arrivi a momenti traumatici". A dirlo, in una diretta Instagram del Corriere Torino, l'ex sindaca di Torino e attuale coordinatrice del comitato per la Formazione e l'Aggiornamento del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, interpellata sulla crisi del partito.

Alla domanda se sia ottimista su una soluzione positiva, Appendino risponde "io sono sempre ottimista, detto ciò è una situazione oggettivamente complessa che sta avendo un impatto sul Movimento, ma credo che il dibattito vada fatto all'interno del Movimento". (ANSA).