L.elettorale:Fdi,non è priorità.Al governo senza accordi palazzo

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Fratelli d'Italia non ritiene una priorità la modifica della legge elettorale e trova incredibile che governo e maggioranza riflettano in queste ore sulla sua modifica anziché concentrarsi sulle vere necessità degli italiani. Siamo contrari al sistema proporzionale perché vogliamo una legge che consenta a chiunque vinca le elezioni di poter governare stabilmente per 5 anni senza dover ricorrere ad accordi di Palazzo. In questi anni, invece, abbiamo assistito a maggioranze minestrone che nascono dalla paura del voto e dalla difesa della poltrona, ma che ai cittadini non portano niente di buono". Lo dichiara Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia. (ANSA).