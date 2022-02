Erdogan all'Occidente, peggiorate le cose fra Mosca e Kiev

(ANSA - ANKARA, 04 FEB - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che si è proposto come mediatore nella crisi ucraina, accusa i Paesi occidentali "di peggiorare le cose" fra Mosca e Kiev. "Lo dico apertamente, purtroppo gli occidentali non hanno fino ad ora aiutato per la soluzione del conflitto. Non hanno fatto altro che peggiorare le cose", ha detto Erdogan al canale turco della Cnn durante il volo di rientro da Kiev. (ANSA.