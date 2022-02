Quirinale: Meloni,discontinuità con presidente precedente

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Condivido diversi passaggi, il richiamo all'attenzione contro le disuguaglianze, per i giovani e le donne, per la sicurezza sul lavoro. I passaggi più convincenti sono stati quelli sulle correnti del Csm e la bacchettata a Draghi per i mancati diritti al Parlamento e all'opposizione, non lo ha detto ma io la interpreto così, e quando dice che dignità significa combattere la tratta degli esseri umani. Lo considero in significativa discontinuità con il presidente precedente". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, commentando il discorso del presidente Sergio Mattarella. (ANSA).