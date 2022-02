Quirinale: a Camera e Senato tamponi per chi va a giuramento

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Da stamani alle 7.30 lavorano a pieno ritmo i covid test center allestiti nel parcheggio di Montecitorio e al Senato per effettuare tamponi su tutti coloro che saranno nell'Aula e nelle tribune di Montecitorio in occasione della cerimonia di giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che avrà inizio nell'Emiciclo alle 15.30 e, secondo quanto si apprende, dovrebbe durare all'incirca una mezz'ora.

Al tampone antigenico di terza generazione devono sottoporsi, entro le 14.30, tutti i grandi elettori, i giornalisti e i funzionari che, a qualsiasi titolo dovranno trovarsi per la cerimonia nell'Emiciclo, dove oggi grazie a questo accorgimento ed all'obbligo di indossare la mascherina (oltre alla breve durata dell'evento) non si rispetterà il distanziamento sociale.

A Montecitorio, ha constatato l'ANSA, è stato già individuato qualche positivo: a loro non è stato quindi dato il contrassegno speciale che consente l'accesso all'Emiciclo. (ANSA).