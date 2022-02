Ocse: inflazione al 6,6%,mai così alta da 30 anni

(ANSA) - PARIGI, 03 FEB - L'inflazione nella zona Ocse è continuata a crescere per raggiungere il 6,6% a dicembre 2021, dopo il 5,9% di novembre e solo l'1,2% del dicembre 2020: lo scrive la stessa Ocse in una nota, precisando che si tratta del livello piu' elevato dal luglio 1991. In Italia, l'inflazione è cresciuta al 3,9%, dopo il 3,7% del mese precedente. (ANSA).