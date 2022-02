Mattarella: Conte, sue parole bussola per società più giusta

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Le parole del Capo dello Stato sui giovani, sulla lotta alla precarietà e la tutela dell'ambiente rappresentano la bussola per continuare a costruire una società più giusta, più inclusiva e più equa". Lo dice Giuseppe Conte, il leader M5S, che ha ascoltato con attenzione le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, manifestando "grande apprezzamento per un discorso plasmato da sincero realismo e dalla volontà di rassicurare un Paese che vuole uscire da incertezza e preoccupazione".

Per Conte, Mattarella "ha nuovamente dato prova della sua alta statura morale, del suo senso dello Stato e della sua incrollabile devozione verso le Istituzioni e il bene comune".

Conte ricorda anche che "non bisogna far cadere nel vuoto l'appello del Capo dello Stato quando ammonisce che 'non possiamo permetterci ritardi né incertezze, non ci sono consentite distrazioni'. I cittadini attendono risposte immediate su urgenze concrete", sul fronte della pandemia sanitaria, quella energetica e del carobollette. (ANSA).