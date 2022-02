M5S: Castellone, serve dialettica, Di Maio è un pilastro

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "La dialettica interna è parte dell'identità del M5S, ma deve essere dialettica costruttiva per trovare un'identità nel fronte progressista. Di Maio pilastro per il Movimento, non metterei in dubbio la sua collocazione".

Così in un tweet la capogruppo M5s al Senato Mariolina Castellone. (ANSA).