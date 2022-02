C.destra: Bernini, noi perno coalizione, rafforzare centro

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Chi pensa che Forza Italia possa spostarsi a sinistra non conosce la storia né la geografia del nostro partito. E' una opzione che semplicemente non esiste.

Berlusconi è tornato in campo, come sempre, al momento giusto per dettare la linea politica. Noi vogliamo rafforzare il centro ma del centrodestra, perché Forza Italia è fortemente ancorata al centrodestra, ne è il perno". Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, ospite di Mattino cinque. "E' il centro a rendere una coalizione capace di governare. Rafforzare l'area popolare ed europea della coalizione rende la coalizione stessa più forte, più salda ed è garanzia di governabilità. Guardiamo quindi con favore a chi già fa parte di questa area, non certo a chi è espressione della sinistra o addirittura è stato segretario di un partito di sinistra", ha concluso Bernini. (ANSA).