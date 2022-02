Vitti: Verdone, immensa, luce per le nuove generazioni

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Un'attrice immensa, "completa, dalla personalità forte e incisiva. La ricorderò sempre per esser stata la prima attrice ad incoraggiarmi e ad applaudirmi in una visione privata a casa di Sergio Leone di Bianco Rosso e Verdone. Le giovani attrici dovranno studiare bene le sue interpretazioni, ne saranno illuminate", commenta a caldo Carlo Verdone la scomparsa di Monica Vitti.

"Con Anna Magnani sarà ricordata come un'attrice straordinaria sia nel dramma sia nel brillante. Ha avuto uno splendido ed ammirevole uomo accanto: Roberto Russo", aggiunge. (ANSA).