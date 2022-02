Quirinale:Decaro,domani porterò affetto sindaci a Mattarella

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, parteciperà domani alla cerimonia di insediamento del presidente della Repubblica che si terrà nel pomeriggio al Quirinale. "L'invito a prendere parte alla cerimonia di insediamento del presidente Mattarella per questo secondo mandato ci onora e ci restituisce ancora una volta il senso della grande attenzione e considerazione che il presidente ha nei confronti dei Comuni e delle autonomie locali", afferma il presidente Decaro.

"Essere testimone di questo importante passaggio per la storia della Repubblica italiana - aggiunge - è per me motivo di orgoglio. Sarò lì per testimoniare al presidente l'affetto e la vicinanza di tutti i sindaci italiani, come lui ha sempre fatto con noi, in un momento così delicato per la vita istituzionale del nostro Paese". (ANSA).