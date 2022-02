M5s: Grillo,non dissolvete dono padre in vanità personale

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Una volta un padre venerabile (Ghandi) disse ai suoi "sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo". Così egli (l'Elevato) non volle essere un padre padrone, ma un padre che dà ai figli il dono più grande. Sicché rinunciò a sé per consentire il passaggio dall'impossibile al necessario. Non dissolvete il dono del padre nella vanità personale (figli miei)". E' l'appello all'unità che il fondatore M5s Beppe Grillo pubblica sul suo blog. (ANSA).